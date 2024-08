Dodo – esimene elusolend, kelle inimesed moodsal ajal evolutsioonilisest vetsupotist alla lasid

2024. aasta augustinumbris ajakirjas «Zoological Journal of the Linnean Society» avaldatud uuringus püüdsid Southamptoni Ülikooli, Oxfordi Ülikooli ja Loodusmuuseumi õpetlased parandada Raphus cucullatuse mainet. Vastavalt 16. augustil avaldatud teadaandele kirjeldab see artikkel «kõige põhjalikumat dodo ja tema lähima sugulase, Rodriguese drondi, taksonoomia ülevaadet». Uuringu juhendav autor ja Southamptoni Ülikooli evolutsiooni ja paleobioloogia professor Neil Gostling väidab, et enamik inimeste arusaamu dodost pole mitte ainult ebatäpsed, vaid need jätavad tähelepanuta suuremad probleemid, mis põhjustasid selle väljasuremise.