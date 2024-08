Ameerikast leiti hästisäilinud iidse looma skelett

Iowa ülikooli riikliku arheoloogiameti teadlastega võeti esimest korda ühendust 2022. aasta sügisel, kui kohalik Wayne'i maakonna elanik komistas veidra pika luu peale, mis paistis välja oja põhjast.

Esialgne sondeerimine näitas, et tegemist on väljasurnud mastodoni reieluuga. Teadlased leidsid ka ühe osa kihvast, mis oli jätkuvalt kolju küljes, mis tekitas omakorda huvi põhjaliku teadusliku uurimistegevuse alustamiseks. Pärast vajalike rahaliste vahendite hankimist pöördusid arheoloogid 2024. aasta augustis tagasi ja alustasid 12-päevaseid kaevamisi, mille käigus kaevati välja kolju ja veel mitu luud.

Foto: Kirk Murray / Iowa ülikool

Nende jäänuste radiosüsiniku dateering näitas, et mastodon elas umbes 13 600 aastat tagasi, rännates Põhja-Ameerikas viimase jääaja lõpus, kui loomad välja surid.

Mastodonid olid suured imetajad, kes sarnanesid nii tänapäeva elevantide kui ka mammutitega, kes askeldasid Põhja-Ameerikas umbes 3,5 miljonit aastat tagasi kuni 10 500 aastat tagasi. Üks peamisi erinevusi mastodonide ja mammutite vahel olid nende hambad: mastodonidel olid ebatavalised hambad, mis olid spetsiaalselt kohanenud puittaimede söömiseks, samas kui mammutitel olid lamedamad ja soonelised hambad, mis sobisid hästi rohttaimede närimiseks.

Iowa ülikooli arheoloogid John Doershuk ja Veronica Mraz väljakaevamistöödel. Foto: Kirk Murray / Iowa ülikool

Iowas tehtud avastus on eriti põnev, sest see langeb kokku ajastuga, mil inimesed selle piirkonna asustasid. See kattuvus on oluline, sest on hästi dokumenteeritud, et need Põhja-Ameerika varased elanikud küttisid ja tapsid mastodone.

Arheoloogid on leiukohast juba avastanud mitmeid inimtekkelisi esemeid, sealhulgas kivitööriistu. Kuigi need on mastodoni koljust paar tuhat aastat nooremad, viitab see sellele, et edasised uuringud võivad tuua esile põnevaid avastusi.

«Me loodame tõesti leida tõendeid inimese kokkupuutest selle olendiga, võib-olla odade ja nugade kujul, mida kasutati looma tapmiseks ja liha lõikamiseks. Samuti on võimalik, et luudel endil on tõendeid ehk seal võivad olla identifitseeritavad lõikemärgid,» ütles Iowa ülikooli riikliku arheoloogiameti (OSA) osakonnast John Doershuk oma avalduses.

Kui luud on täielikult läbi töötatud ja konserveeritud, kavatseb OSA need avalikkusele tutvumiseks välja panna Corydonis asuvas Prairie Trails Museumis.

Ameerika mastodoni (Mammut americanum) skelett Londoni loodusmuuseumis. Foto: Wikimedia Commons / Emőke Dénes