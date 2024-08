Ühendriike on tabamas «hiidämblike rünnak» – loe, mida need kõhedust tekitavad elukad teevad

Igal aastal kasutavad Texase pruuni tarantli (Aphonopelma hentzi) hordid jahedamaid temperatuure Ameerika Ühendriikide lõunaosas endale sobiliku paarilise leidmiseks. Asjatundjad ennustavad, et 2024. aasta ei erine palju eelnevatest.

Need rusikasuurused ämblikud on laialt levinud Texases ja New Mexico osariigis ning Arizonas Sonorani kõrbes. Kuid just sellistes kohtades, nagu näiteksd Colorado, teevad ämblikud end tõeliselt nähtavaks.

Kuigi enamik inimesi neid tavaliselt ei märka – olles uudishimulikult arg loom, kellel on hirmuäratav maine, püsivad nad tavaliselt maapinna lähedal tugevalt varjatud kohtades, varjates end päeval mahajäetud urgudesse ning ilmudes öösel välja, et maiustada mõne putuka või võib-olla väikese närilisega.

See kõik muutub augusti lõpust oktoobrini. Sügavamad instinktid ajendavad isaseid tarantleid välja tulema oma varjualustest ja võtta ette retk avatud maal, et leida tähelepanu igalt valmisolevalt paaritumiseks valmisolevalt emaselt. Kas sellest tuleb pulmaöö või paneb emane isase lihstalt nahka sõltub juba õhtuks kujunenud meeleoludest.

See on midagi enamat kui lihtsalt kiire aeg õnnelike ämblike jaoks – isased katavad umbes kilomeetri pikkuse vahemaa, et paarituda hooajal enam kui 100 emasega.

Viljastatud munakookonid toovad ilmale tuhandeid järglasi, kellel kulub ema valvsa pilgu all – või täpsemalt: kõigi tema kaheksa silma all – umbes 45 kuni 60 päeva, et valmida.