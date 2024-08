Harrastusastronoomid avastasid väga kiiresti liikuva taevakeha – pea pooltuhat km/s

See objekt liigub nii kiiresti, et NASA andmetel on ta teel välja Linnutee galaktikast, et suunduda galaktikatevahelisse tühjusesse. Maapealsete teleskoopide kogutud andmed viitavad sellele, et tegemist võib olla otseses mõttes langeva tähega – väikese tähe või pruunist kääbusest taevakehaga, mis pärineb tõenäoliselt galaktika keskme lähedalt. Nende tähelepanekute tulemused avaldati teadusajakirjas Astrophysical Journal Letters.

Uurijate töörühma kuulusid osaliselt ka harrastusastronoomid, kes osalesid NASA kodanikuteaduse algatuses Backyard Worlds: Planet 9. Need nn «kodanikuteadlased» märkasid esimesena kiiresti liikuvat objekti, mille liikumise professionaalsed astronoomid hiljem maapealsete teleskoopide abil kinnitasid.

Uurimuse kohaselt on see esimene avastatud hüperkiire madala massiga täht või pruun kääbus. Selle olemasolu viitab, et on ka teisi sarnaseid objekte, kuigi haruldasi.

Uurimuses märgitakse: See võib olla osa suuremast populatsioonist väga kiireid madala massiga objekte, mis on tunda saanud äärmuslikke jõude, mis on selle siis niimoodi vuhisema kiirendanud.

Mis kiirendas taevakeha sellisele uskumatule kiirusele?

Teadlased arvavad, et on kaks võimalikku stsenaariumi: see võis olla kaaslane valgele kääbusele, mis plahvatas supernoovana. See plahvatus paiskas kaaslase suure kiirusega orbiidilt välja ja kosmosesse, nagu märgitakse uurimuses.

Langev täht võis kuuluda ka kerajasse täheparve, mis gravitatsiooniga seotud täheparvede grupina kohtas kahte musta auku. Sellisel juhul võib täheparv laguneda ja tähed paiskuda eri suundades.

San Diego Ülikooli astronoomia abiprofessor ja ja avaldatud uuringu kaasautor Kyle Kremer selgitas NASA-le, et kui täht kohtub kahe musta auguga, võib nende kolmikmänguline dünaamika paisata tähe otse kerajast täheparvest välja. See oleks siis nagu omalaadne kosmiline linguvise mida kiirendavad needsamad kaks musta auku aga annavad seejuures osadele täheparvest nii palju energiat, et see täht vuhiseb galaktikastki välja-

Teadlased kavatsevad nüüd seda kiirelt liikuvat taevakeha põhjalikumalt analüüsida, kasutades edasijõudnud tööriistu, nagu infrapunateleskoope, et kindlaks teha, kumb stsenaarium on tõenäolisem.

Nende jõupingutused võivad aidata astronoomidel leida rohkem sarnaseid objekte, pakkudes põnevat pilguheitu intergalaktilise ruumi tohutusse avarusse ja selle ebatavalistele asukatele.