REXi tegevusraadius on 45 km ja see suudab lennata 1,5 tundi, ning suudab sihtmärki kuni 45 km kauguselt leida, fikseerida, jälgida ja tabada ning seejärel hinnata rünnaku tulemust. REX on mõeldud eri tüüpi lõhkekehade heitmiseks vahemikus 2 kuni 8 kg, kogukaaluga 10 kg.

Drooni stardimass on 16 kg ja maksimaalne kiirus 35 m/s. REX on välja töötatud Ukrainas ja Poolas tegutseva Armadrone'i meeskonna poolt, kellel on 7-aastane kogemus lahingudroonide valmistamisel. Sellesse on paigaldatud arenenud tehnoloogiad ja komponendid, sealhulgas Iisraeli omad.

REX UAV langetas augustis katse käigus 6 inertspommi. Foto: Armadrone

Lisaks muudab drooni eriti huvitavaks võime startida piiratud vahenditega, vaid kahest inimesest koosneva meeskonna poolt. Hetkel on infot selle drooni kohta napilt, kuna tootmine on alles katsetamise faasis. Samuti on teada, et REX võib oma pomme ükshaaval või kaskaadina alla lasta, et saavutada maksimaalne hävitav ja psühholoogiline mõju vaenlase positsioonidele.