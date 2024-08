Loe, millised loomad peeretavad ja millised mitte – on ka selliseid

Cyprinodon atrorusi nimeline kala, kes elab ainult Mehhiko Cuatro Cienegase reservaadis, on ainulaadne omadus – ta peab peeretama, et elus püsida. Need kalad toituvad vetikatest, mis toodavad gaasi. Kui gaas kala sees kuhjub, hakkab ta tõusma veepinna poole, kus kiskjad teda ootavad. Peeretamine aitab tal vajuda tagasi sette sisse, kus ta tavaliselt viibib.

Lisaks sellele, et Ameerika prussakad suudavad ellu jääda kõikjal, on neil ka võime peeretada.

Millised loomad ei peereta?

Mõned loomad suudavad peeretada, aga ei tee seda, samas kui teised on tõesti võimetud. Nahkhiired, kuigi nad peaksid olema võimelised peeretama, ei tee seda. Võimalik, et see tuleneb sellest, et nad seedivad oma toitu nii kiiresti, et gaasi kogunemist ei toimu. Enamik loomi, kes seedivad oma toitu, peaksid teoreetiliselt suutma peeretada, kuigi nad ei pruugi seda kuulda või sageli teha.

Loomadel, kes tõesti ei suuda peeretada, puudub seedesüsteem, mis lagundaks toitu viisil, mis tekitaks gaasi suletud ruumis (nagu soolestikus) ja siis selle väljutaks. Näiteks Portugali man o’ war, mis tehniliselt on spetsialiseerunud organismide koloonia, ei suuda peeretada. See vedeldab saaki, mille ta oma kombitsatega kinni püüab.

«Linnud üldiselt ei peereta,» selgitavad Rabiotti ja Caruso, «sest nende toit liigub nende seedesüsteemist väga kiiresti läbi (pole aega gaasi kogunemiseks) ja nende soolestiku mikroobid on erinevad (ja vähem gaasi tootvad) kui imetajatel. Arvamused kahepaiksete kohta jagunevad. Konna sulgurlihased pole eriti tugevad, mistõttu on ebatõenäoline, et gaasi läbimine põhjustaks piisavalt tugevat vibratsiooni, et seda kuuldavaks teha.»

Üks erand imetajate seas on laiskloomad, kes ei peereta. Nad seedivad oma lihtsat toitu uskumatult aeglaselt ja kuigi nende soolestiku mikroobid toodavad metaani, see gaas imendub ja hingatakse välja, mitte ei lasta välja kõhugaasina.

Kokkuvõte

Loomade kõhugaas võib tunduda tühise teemana, kuid sellel on oma roll ökosüsteemis. Mõne looma jaoks on see ellujäämise või suhtlemise vahend, samas kui teised loomad ei vajagi sellist funktsiooni. Loomade gaasivahetuse saladused pakuvad põnevaid avastusi looduse mitmekesisuse kohta.