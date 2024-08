Koolitüdruk leidis rannalt eluka jäljed, kellega ta kindla peale kohtuda ei oleks tahtnud

Tegan ja tema ema Claire on saanud kinnitust, et nad on tõenäoliselt avastanud ehtsad dinosauruste jalajäljed. Walesi Rahvusmuuseumi paleontoloogiakuraator Cindy Howells märkis, et on üsna kindel, et tegu on dinosauruste jälgedega. Jälgede vaheline ühtlane sammupikkus viitab, et tegemist on sauropodomorpha perekonda kuuluva dinosaurusega.