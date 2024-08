Miks me ei pruugi mujalt kosmosest iidseid tsivilisatsioone leida

10 miljardit inimest – arv, mida ÜRO prognoosib meie populatsiooni tippnumbriks – suurendaks seda näitajat vaid 3 protsendini maismaast. Isegi 30 miljardit inimest, kes elaksid kõrge elustandardiga, vajaksid vähem kui 9 protsenti maismaast.

«Lihtsalt pole vajadust pühendada 23 protsenti maismaast päikesepaneelidele, mistõttu on ebatõenäoline, et me selle meetodi abil tulnukaid leiame,» järeldas uurimisrühm.

See järeldus omab suurt mõju Fermi paradoksile, mis viitab vastuolule, et kuigi maaväline elu peaks olema universumis laialt levinud, pole meil selle kohta tänaseni mingit tõendit.

Linnutee on nii suur ja vana, et statistiliselt peaks siin olema palju arenenud tsivilisatsioone, kes on koloniseerinud oma tähesüsteemid või naabertähesüsteemid ning vähemalt mõned neist peaksid olema levinud kogu galaktikas.

Vaikuse levinumad seletused hõlmavad seda, et Maa asub vaikses piirkonnas, või et me pole veel piisavalt laialdaselt otsinud või kasutanud õiget tehnoloogiat. Võib-olla meid välditakse tahtlikult. Või mis kõige hirmutavam, me võime tõesti olla täiesti üksi.

Uus uuring lisab veel ühe võimaluse.

«Järeldus on, et tsivilisatsioonid ei pruugi tunda vajadust laieneda üle kogu galaktika, kuna nad võivad saavutada jätkusuutliku rahvastiku ja energiakasutuse taseme isegi siis, kui nad valivad väga kõrge elustandardi,» selgitab NASA Goddardi kosmoseuuringute keskuse (Goddard Space Flight Center) planeediteadlane ja juhtiv autor Ravi Kopparapu.

«Nad võivad laieneda oma tähesüsteemis või isegi naabertähe süsteemides, kuid galaktikat hõlmavad tsivilisatsioonid ei pruugi eksisteerida.»

See on halb uudis kõigile, kes loodavad avastada nn Dysoni kera – hiiglaslikku päikesepaneelide palli tähe ümber. See, kuidas mõned teadlased üritasid seletada Tabby tähe kummalist hämardumist, on ilmselt ülepakkumine.

«Suuremahulised täheenergia kogumisstruktuurid võivad olla vananenud, arvestades tehnoloogilisi edusamme,» selgitab NASA Goddardi kosmoseuuringute keskuse geokeemik Vincent Kofman. «Kindlasti suudaks ühiskond, kes suudab paigutada tohutuid struktuure kosmosesse, ligipääseda tuumafusioonile või teistele ruumisäästlikele meetoditele energia tootmiseks,» lisas ta.

Uuring avaldati ajakirjas The Astrophysical Journal.