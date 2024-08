Külastajateta muutub loomaaedade asukate käitumine ja mitte paremuse suunas

Külastajate suhtlust loomadega peetakse loomaaiaelanike heaolu jaoks oluliseks . Siiski võivad need suhted olla kas positiivsed või negatiivsed, mistõttu oli teadlastele oluline uurida, milline mõju on külastajate puudumisel.

«Primaadid on ühed kognitiivselt arenenumad liigid loomaaedades ja nende suhtlus külastajatega on keeruline,» selgitas tol ajal Nottinghami Trenti Ülikooli loomade heaolu teadlane Samantha Ward. Ta lisas, et loomaaedade ja parkide sulgemine pikaks ajaks on haruldane, mistõttu pakkus pandeemia teadlastele ainulaadse võimaluse.