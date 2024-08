Apelsinid võivad maailmast kaduda ja põhjus on tohutu kiirusega leviv taimehaigus

Floridas on tsitruspuid kahekümne aasta jooksul hävinud ja apelsinitoodang on vähenenud rohkem kui 60 protsenti. Florida apelsinimahlatööstus on kaotanud üle 3 miljardi dollari ja peaaegu 50 protsenti sellega seotud töökohtadest. Lisage sellele veel viimaste aastate orkaanid, mis on probleemi veelgi süvendanud, kuna need on põhjustanud viljade langemist puudelt, mis on niigi haiguse tõttu nõrgenenud. Kuna teadusuuringutel ei ole otsest lahendust pakkuda, usuvad mõned, et Florida tsitrusviljatööstus ongi omadega õhtul, samas kui ka teised Ameerika Ühendriikide lõunapoolsed osariigid on ohus. Hoolimata tohututest ennetusmeetmetest on haigus Californias edasi arenenud.