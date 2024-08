Pentagon lubab Taanile müüa imevidinaid, mis teevad tavalised mürsud täppismoonaks

M1156 PGK on GPS-juhitav sütikuga komplekt, mis on mõeldud olemasolevate 155 mm suurtükiväe mürskude täpsuse parandamiseks, eesmärgiga minimeerida tahtmatuid tabamusi. Muutes tavalised suurtükimürsud täppisjuhitavaks laskemoonaks, väheneb PGK abil missiooni täitmiseks vajalike mürskude arv.

Northrop Grumman on pärast Orbital ATK omandamist M1156 PGK tootja. Algselt 2007. aastal Alliant Techsystemsi välja töötatud PGK on mõeldud tavaliste suurtükimürskude juhitavaks laskemoonaks muutmiseks, lisades sellele GPS-juhtimissüsteemi. M1156 PGK sisaldab ohutusmehhanismi, mis ei lase mürsul plahvatada, kui see läheb sihtmärgist mööda rohkem kui 150 meetri võrra. See funktsioon on mõeldud selleks, et vähendada tahtmatute mürsutabamuste ohtu.