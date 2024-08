Täpsem meetod elavhõbeda mõõtmiseks

USC Dornsife'i juhitud meeskond analüüsis elavhõbeda sisaldust setetes jõekallastel ja liivaleedetel, ja seda ka sügavamatest pinnasekihtidest. «Jõgi võib kiiresti kaasa haarata suuri koguseid elavhõbedat sisaldavaid setteid,» selgitas doktorant Isabel Smith, kes on uuringu vastutav autor. Uurijad leidsid, et elavhõbeda tase setetes vastas varasemates uuringutes antud hinnangutele, kinnitades, et setete proovid pakuvad usaldusväärset viisi elavhõbeda sisalduse hindamiseks ning annavad parema ülevaate igikeltsa peidetud ohtudest.

Lisaks kasutasid teadlased satelliitidelt pärit kaugseireandmeid, et jälgida, kui kiiresti Yukoni jõgi oma voolusängi muudab, mis loomulikult aja jooksul muutub. Need jõe suunamuutused on olulised, kuna need mõjutavad, kui palju elavhõbedat sisaldavaid setteid jõekallastelt erodeerub ja liivaleedetele ladestub. Nende dünaamiliste muutuste mõistmine on kriitiline, kuna see aitab teadlastel prognoosida elavhõbeda liikumist.