Lööge kaasa mustade aukude otsimisel: kõik huvilised saavad liituda selle kodanikuteaduse algatusega

Sellised sündmused tekitavad aegruumis laineid, mida nimetatakse gravitatsioonilaineteks ja mida on võimalik Maal asuvate maapealsete teleskoopidega avastada, kui need toimuvad kuni 650 miljoni valgusaasta kaugusel. Hoolimata sellest tohutust kaugusest on neid laineid võimalik avastada selliste instrumentidega nagu MIT-i LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), kuigi need võivad olla nõrgad. Kui need lained avastatakse, skaneerivad Radboudi ülikooli kontrollitavad teleskoobid lõunataevast nende allika otsimiseks. Just siin tulevad mängu kodanikuteadlased ja vastuuendatud rakendus.

Rakendust avades näevad kasutajad pilte, mis on tehtud BlackGEM teleskoopidega vaid 15 minutit pärast nende jäädvustamist. Seejärel peavad nad otsima võimalikke kilonoovasid — lühiajalisi valgussähvatusi, mis tekivad neutrontähtede kokkupõrkel. Need kokkupõrked viivad tähe kokkuvarisemiseni, mille tulemusena tekib must auk.

Siiski ei ole kõik teleskoopidega nähtavad valgussähvatused kilonoovad. Mõned võivad olla Maa orbiidil tiirlevad satelliidid või lihtsalt tehnilised vead. Mustade Aukude Otsija kasutajad peavad hindama fotosid, et teha kindlaks, kas foto näitab tõelist kilonoovat või on tegemist valehäirega. Seda teavet kasutatakse masinõppe süsteemi koolitamiseks, et paremini tuvastada mustade aukude sündi.

Kasutajatel on ülesandeks hoolikalt uurida valgussähvatuste kuju ja võrrelda sama taevaala fotosid, mis on tehtud erinevatel aegadel. Rakendus pakub põhjalikke juhiseid, nii et isegi algaja saab otsingutesse panustada.