Lubage tutvustada: tema on maailma pikima genoomiga loom

Need kolm liini – Aafrika, Lõuna-Ameerika ja Austraalia – on tänapäeval säilinud. Neid peetakse elavateks fossiilideks ning nende erinevate muutuste võrdlemine ajast, mil esimesed tetrapoodid ilmusid umbes 390 miljonit aastat tagasi, võib aidata meil mõista olulist pööret elu evolutsioonis Maal, sealhulgas meie enda liigi arengut.

Meyer, tema kaaskolleeg biokeemik Manfred Schartl Saksamaa Würzburgi Ülikoolist ja nende rahvusvaheline meeskond leidsid, et Lepidosireni genoomi tohutu suurus on seotud suure arvu «hüppavate geenidega» ehk ülekantavate elementidega.

Need rändavad järjestused võivad end kopeerida ja genoomis liikuda, mis võib organismile kahjulik olla – kuid need võivad põhjustada ka kiireid geneetilisi muutusi.

Uuringud teise elava fossiili, kopskaladele suhteliselt lähedase sugulase, koelekandi (coelacanth) kohta on näidanud, et ülekantavad elemendid võivad mängida märkimisväärset rolli tetrapoodide evolutsioonis. Lepidosiren võib pakkuda vihjeid, miks. Viimase 100 miljoni aasta jooksul on iga 10 miljoni aasta järel nende genoom kasvanud inimese genoomi kogu suuruse võrra.

Uurijad leidsid, et see on tõenäoliselt tingitud sellest, et piRNA – teatud tüüpi RNA, mis tavaliselt pärsib transposoonide aktiivsust – on kopskalades väga madal. Seetõttu on nende genoom pidevalt suurenenud.

«Ja see kasv jätkub,» ütleb Meyer. «Oleme leidnud tõendeid selle kohta, et transposoonid on endiselt aktiivsed.»