POEME KASSIDE HINGE Teadlased leidsid põhjuse, miks kassid diivaneid puruks kraabivad ja see pole üldse meeldiv

Uuringu tulemustest selgus, et soovimatu kraapimise peamine põhjus oli väikelapse olemasolu majas. Teadlased usuvad, et see võib kassides vallandada suurenenud stressireaktsiooni, mis viib sagedasemate ja intensiivsemate kraapimisepisoodideni. Varasemad uuringud on näidanud, et väikelaste olemasolu on ka üks peamisi põhjuseid, miks inimesed oma lemmikloomadest loobuvad.