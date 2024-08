LAUSA NÕRETAB Tehti kindlaks, kui sügaval on Marsil vett ning seal võib peituda ka elu

NASA InSight maanduri kogutud andmete põhjal on teadlased hinnanud, et põhjavee hulk võiks katta kogu Marsi 1–2 kilomeetri sügavuse kihina. See avastus on oluline neile, kes jälgivad, mis juhtus Marsi veega pärast seda, kui selle ookeanid enam kui 3 miljardit aastat tagasi kadusid. Kuid see reservuaar ei ole tõenäoliselt kasutatav tulevase Marsi koloonia varustamiseks, kuna see asub Marsi koore keskosas 11,5 kuni 20 kilomeetri sügavusel. Isegi Maal on ühe kilomeetri sügavuse augu puurimine keeruline ülesanne.

Siiski osutab see leid veel ühele paljutõotavale kohale, kus Marsilt elu otsida, kui reservuaarile on võimalik ligi pääseda. Praegu aitab see vastata küsimustele planeedi geoloogilise ajaloo kohta.

«Marsi veeringe mõistmine on kriitiline, et mõista Marsi kliima, pinna ja sisemuse arengut,» selgitas endine UC Berkeley järeldoktor ja nüüdne San Diego Ülikooli Scrippsi Okeanograafia Instituudi dotsent Vashan Wright. «Enne on kasulik määratleda, kus vesi asub ja kui palju seda seal on.»

Wright, koos kolleegidega Michael Mangaga UC Berkeleyst ja Matthias Morzfeldiga Scrippsi Okeanograafiast, kirjeldas oma analüüsi ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud artiklis.