SALATOIMIKUTE MÜSTIKA Avalikuks tulunud materjalidest selgub, et CIA on plaaninud ehitada vaimujõul töötavat laserit

Siin, kus raporti järeldused muutuvad kahtlaseks, laob McDonnell vastuvõetud füüsikateooriad sujuvalt üksteise otsa väidetega, mis on nii tõendamata, et tunduvad väljamõeldisena. Näiteks: «Energia lõpmatuses… säilitab oma loomupärase teadvusevõimekuse, et see saaks vastu võtta ja passiivselt tajuda hologramme, mida genereerib liikumises olev energia erinevates dimensioonides, mis moodustavad loodud universumi.»

Meie igapäevane müstika CIA šeifis

Palju «Gateway» teooriast toetub sellele, mida McDonnell nimetab «Absoluudiks»: energiaväljana, mis eksisteerivat kõigis dimensioonides, omab ühtlast energiat kogu ulatuses ja on lõpmatu. Ehk mõni füüsik püüab seda tõlkida? Ei, pigem viskaks ta selle väidepuhma kaminasse tulehakatuseks. See ei olevat seotud ei ruumi ega ajaga ja on seetõttu väljaspool aegruumi. «Hemi-Sync» püüdleb inimeste ühendamise poole Absoluudiga läbi teadvuse lainepikkuse, mis «väljub» aegruumist teatud sagedustel.

Maailm, milles see protsess toimuvat, on hiiglaslik kosmiline muna, mida McDonnell dokumendis kujutab. Absoluut kiirgab valgest august muna tuumas mateeriat, mis rändab ümber ühe poole kesta ja väljub tagasi musta augu kaudu tuuma. McDonnelli sõnul «algab aeg kui selle evolutsioonilise liikumise kadentsi mõõt, kuna 'reaalsus' liikuvat muna kesta ümber oma teekonnal musta auku teises otsas».