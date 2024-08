GEOLOOGIDE AVASTUS Maa all on salapärane jõud, mis mandreid kergitab ja me teame, mis see on

Tom Gernon, üks uuringu juhtivatest autoritest, selgitas, et teadlased on kaua kahtlustanud, et järsud, kilomeetri kõrgused topograafilised vormid, mida nimetatakse suurteks astanguteks, näiteks see, mis ümbritseb Lõuna-Aafrikat, tekivad siis, kui mandrid lõhenevad ja lõpuks eralduvad. Küll aga on olnud palju keerulisem selgitada, miks mandrite sisemised osad, kaugel nendest astangutest, tõusevad ja erodeeruvad. Kas see protsess on üldse seotud nende kõrguvate astangute tekkega?