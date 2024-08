INDIA FÜÜSIKU SÕGE OLETUS Salapärased varjatud universumid on sama hea seletus meie kiirenevale paisumisele kui tumeaine

Isegi kõige pöörasemad ettepanekud võivad vihjata vaatlustele, mis kinnitavad, et kusagil varjudes on tõesti olemas osakesed ja jõud, kus kohtuvad üldrelatiivsusteooria ja kvantfüüsika, või võib-olla paljastada uued reaalsuse kihid, mis seni on olnud kättesaamatud.

«Pärast töötamist tumeaine ja tumeenergiaga võin öelda, et kas me aktsepteerime üldrelatiivsusteooria õigsust ja elame pimedas universumis nende tabamatute ja omapäraste tumeaine osakeste ja tumeenergiaga, või siis aktsepteerime, et elame kõrgemadimensioonilises multiversumis,» selgitab Kumar oma ScienceX dialoogis.

Füüsika nagu kosmoloogiagi on ikka ja ennekõike eksperimentaalsed teadused ning kuitahes pöörane oletus ja hüpotees, et selle õiguses kindl olla, peab siiski saama ka eksperimentaalse kinnituse. Selleks võib kuludaüüratult aega nagu läks ka näiteks gravitatsioonilainete avastamisega. Millise sondi või vaatluvahendiga saada aru sellest, et meie uniuversum areneb koos oma antiuniversumist kaksikuga, ei oksa täna ilmselt keegi väga täpselt öelda. Aga see ongi teaduse õnn: kahelda tuleb kõiges ja õnneks ei kuuuta tadlased ühtki tõestatud arusaama pimesi pühaks ja absoluutseks tõeks.

See uurimus avaldati ajakirjades Gravitation and Cosmology ja Europhysics Letters.