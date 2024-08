​Musk ei olnud selles rollis mitte niivõrd intervjueerija kuivõrd vestluspartner, kes lasi Trumpil rääkida ikka neidsamu jutte, mida ta ka varem esitanud: kümned miljonid sisserändajad, kes tulevat vanglatest ja hullumajadest, Ukraina sõda, mille Putin alustas selle tõttu, et Trump ei olnud president jne, jne. Ta kirjeldas Putinit kui pikaaegset head tuttavat, kes pidavat teda austama. Sellel järgnes suur hulk arutelusid selle üle, kuidas ta Põhja-Koreas, Hiina ja Venemaa juhtidega suheldes neid kontrollis ja juhtis. Tema sõnul pidavatki nii olema, et nad armastavad oma riiki, aga see on lihtsalt teistmoodi armastus. Kogu selle aja jooksul nimetas ta oma oponente praeguses USAs halbadeks või haigeteks inimesteks. Bidenit siunas ta eriti, mainides, et tal polnud juba 30 aastat tagasi eriti kõrge IQ ja nüüd polevat seda üldse. Oma ajalookäsitluses mainis ta Venemaad kui suurt sõpra, kellega koos võideti Saksamaa ja sinna otsa kiitis ta Venemaad ka selle eest, et see võitis Napoleoni.

​Kõige kriitilisem küsimus, mille Musk tõstatas, oli loomulikult CO2 kuhjumine atmosfääri. Ta osutas, et see on ka inimesele vahetult ohtlik, kui see kasvab 1000 ppm tasemele. Trump möödus sellest teemast pehmelt ja ütles, et ta loomulikult ootab, kui Muski elektriautode katustele pannakse päikesepaneelid. Ütlusega, et kliima ju ei soojene, sest osas kohtades läheb see soojemaks ja teistes jälle jahedamaks ja lisas, et sellest hullem asi on tuumasoojenemine, mis tema sõnul on viie riigi tuumarelvadest tulenev julgeolekuoht. Trumpi hinnangul on kliimasoojenemise tutvustamise teema pigem kehva brändingu tulemus ja sealt arutelust väljus ta taas Bidenit sarjates ja jätkas Kamala Harrisega. Musk ei saanud oma kliimajutule just eriti selget vastust.