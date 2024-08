ÜLEKANNE JÄTKUB Küberrünnaku alla sattunud X-is laseb Trump oma monoloogi juurde ka Muskil veidi rääkida

​Kriitilisism küsimus, mille Musk tõstatas oli loomulikult CO2 kuhjumine atmosfääri. Ta osutas, et see on ka inimesele vahetult ohtlik, kui see kasvab 1000 ppm tasemele. Trump möödus sellest teemast pehmelt ja ütles, et ta loomulikult ootab, kui Muski elektriautode katustele pannakse päikesepaneelid. Ütlusega, et kliima ju ei soojene sest osades kohtades läheb see soojemaks ja teistes jälle jahedamaks ja lisas, et sellest hullem asi on tuumasoojenemine, mis tema sõnul on viie riigi tuumarelvadest tulenev julgeolekuoht. Trumpi hinnangul on kliimasoojenemise tutvustamise teema pigem kehva brändingu tulemus ja sealt arutelust väljus ta taas Bidenit sarjates ja jätkas Kamala harrisega. Musk ei saanud oma kliimajutule just eriti selget vasatust.