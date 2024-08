OTSEÜLEKANNE KAHEST KANGEST Elon Musk hakkab ööl vastu teisipäeva intervjueerima oma lemmikut – Trumpi

Kuigi Trump on sageli aktiivne omaenda sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, mis käivitati 2022. aasta veebruaris, jõuavad tema postitused seal palju väiksema auditooriumini kui X-is. Muskiga tehtud intervjuu võib pakkuda Trumpilevõimalust jõuda uue auditooriumini, erinevalt konservatiivsetest toetajatest, kes osalevad tema kogunemistel ja jälgivad tema intervjuusid Fox News'is.

Intervjuu korraldatakse otseülekandes Trumpi ametlikust X-i kontost, teatas tema kampaaniameeskond pühapäeval. Samal ajal märkisid mõned X-i kasutajad, et platvormil hakkasid ilmuma Trumpi toetavad reklaamid.

Muski Õiguslikud Probleemid ja Poliitiline Nihe

Elon Musk, Tesla tegevjuht, kes algselt toetas 2020. aasta valimistel demokraat Joe Bidenit, on viimastel aastatel poliitiliselt paremale nihkunud ja on toetanud Trumpi kampaaniat, sealhulgas välises poliitilise tegevuse komitees (PAC). Kuid see toetus on toonud kaasa ka õiguslikud probleemid, kuna Muski loodud super PAC on Michigani osariigis uurimise all seoses võimalike rikkumistega valijainfo kogumise osas.

Trump, kes on ajalooliselt olnud elektriautode suhtes kriitiline, muutis oma seisukohta pärast Muski toetust, öeldes hiljutisel kogunemisel: Ma toetan elektriautosid, kuna Elon toetas mind väga tugevasti. Mul ei ole teist valikut.

Samas on USA valitsus Biden'i juhtimisel püüdnud populariseerida elektriautosid läbi maksusoodustuste ja muude meetmete, mis on osa laiemast eesmärgist vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid, mida süüdistatakse kliimamuutustes. Vabariiklased Kongressis on neile toetustele vastu seisnud, väites, et need lihtsalt subsideerivad rikaste inimeste autotoste.

Elon Musk on sattunud ka mitmete teiste vastuolude keskele, sealhulgas on ta esitanud valesüüdistusi Bideni ja Demokraatliku Partei kohta, väites, et nad avavad USA piire illegaalsele sisserändele, et suurendada potentsiaalsete demokraatide valijate arvu. Samuti on Musk sattunud antisemiitlike süüdistuste keskmesse, pärast seda kui ta toetas postitust, mis süüdistas juudi kogukonna liikmeid valgete inimeste vastase vihkamise õhutamises.

Käimasolevad sündmused näitavad, et Musk võib kujuneda ebatavaliseks intervjueerijaks, mis lisab intervjuule Trumpiga veelgi enam ettearvamatust ja võimalikku mõju 2024. aasta USA presidendivalimiste kampaaniale.



Allikas: Reuters