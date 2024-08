ANTARKTIKA KATTUB TAIMEDEGA Esimene Antarktika taimestikukaart sai valmis – on põhjust olla ettevaatlik

Kuid see looduslik taimede juurdumise järjekord on katkenud, kuna kliima muutub ja tingimused muutuvad elamiskõlblikumaks. Üle 100 taimeliigi on juba Antarktikasse sissetunginud. Uustulnukatel läheb hästi. Näiteks kiirelt kasvav oportunist Poa annua, tavaline muru, on kiiresti levinud subantarktika saartelt Lõuna-Georgia saarestikust kuni Livingstonini ja nüüd levib see lõuna poole Antarktika poolsaarele.

Teadlased mõtisklevad, kui palju potentsiaali on uutel taimeliikidel Antarktika pinnases elujõuliseks saamiseks. Milline võiks Antarktika välja näha 100 aasta pärast? Kas see võib olla roheline nagu tundra maastikud, mida me Arktikas tunneme?

Uus kaart

Teadlaste grupp on just kombineerinud satelliidiandmeid ja välitööde mõõtmisi, et koostada esimene rohelist taimestikku kujutav kaart kogu Antarktika mandril.

Kokku avastati 44,2 km² suuruse taimestikuala, mis asub peamiselt Antarktika poolsaarel ja naabersaartel. See taimestikuala moodustab vaid 0,12% kogu Antarktika jäävabast alast, mis näitab, et Antarktika jääb jätkuvalt lumega kaetud mandriks. Esialgu.

Puutumatu Antarktika keskkond väärib kaitset mitte ainult oma olemuselt, vaid ka inimkonna jaoks. Kogu maailma kliima- ja ilmamustrid on mõjutatud Antarktika tohututest jäämassidest. Nende kadumine muudaks meie planeeti tundmatuseni.

Charlotte Walshaw Edinburghi Ülikoolist oli hiljutise Antarktika taimestiku kaardistamise uuringu juhtiv teadlane. Ta toob esile, et need uued kaardid pakuvad olulist teavet mastaabis, mida varem ei olnud võimalik saavutada. «Me saame neid kaarte kasutada,» selgitas ta, «et jälgida väga lähedalt igasugust suuremahulist muutust kogu taimestiku levikumustrites.»

«Taimestik Antarktikas seisab silmitsi planeedi karmimate elutingimustega. Ainult kõige vastupidavamad organismid suudavad seal ellu jääda, ja me ei tea veel, milline tulevik neid kliimamuutustega ees ootab. Nüüd, kui me teame, kust neid taimi otsida, saame rakendada täpsemaid looduskaitsemeetmeid, et kaitsta nende tulevikku.»

Need kes on skeptilised kliimasoojemise asjus paksid aga Antarktika taimestikukaarti väga tähelepanelikult jälgima hakkama. Taimede all olevate ruutkilomeetritie lisandumine tähendaks vahetult seda, et jää on sellelt mandrilt pisitasa kadumas, aga see ei oleks meie jaoks üldse hea uudis.