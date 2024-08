KUST TEADUVS PÄRIT? Järjekordne seltskond puurib end teadvuse olemusse

Kuid see, kuidas erinevad aju närviahelad oma aktiivsust ühtlustavad , on endiselt lahendamata mõistatus, millele mõned teoreetikud pakuvad lahenduseks just kvantpõimitust .

See ettepanek on julge, eriti kuna kvantefektid kipuvad hägustuma ja muutuma ebaoluliseks, kui vaadata aatomitest ja molekulidest suuremaid mõõtkavasid ning lisada sellele ka asjaolu, et soojusliikumine on üks tegijaist, mis kvantpõimituse kaarte pidevalt segama kipub. See on ka põhjuseks, miks kvantarvutite ehitajad sukeldavad oma protsssorid vedele heeliumi sisse. Neis oludes on kvantpõimitus pikemat aega püsiv. Mitmed hiljutised avastused sunnivad aga teadlasi oma kahtlusi ümber hindama ja kaaluma, kas kvantkeemia võib siiski ka meie meeltes toimida ning ollagi selle – tadvuse siis – olemuseks.