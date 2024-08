TEADLASTEL VAJUS SUU LAHTI Need olendid tekitavad genoomiväliseid uitavaid geene – kas ka meie?

Uus Columbia Ülikooli teadlaste käe all valminud uuring näitab, et bakterid rikuvad seda reeglit ja võivad luua vabalt hõljuvaid ning lühiajalisi geene, mis viitab võimalusele, et sarnased geenid võivad eksisteerida ka väljaspool meie enda genoomi.

«Selle avastuse pöörab pea peale idee, et kromosoom sisaldab täielikku komplekti juhiseid, mida rakud kasutavad valkude tootmiseks,» selgitas uurimistööd juhtinud Vagelose arstiteaduse ja kirurgia kolledži (Vagelos College of Physicians and Surgeons) biokeemia ja molekulaarbioloogia dotsent Samuel Sternberg, koos meditsiinikooli MD/PhD üliõpilase Stephen Tangiga.

«Nüüd teame, et vähemalt bakterite puhul võivad rakud sisaldada veel teisigi juhiseid, mis pole genoomis säilinud, kuid on siiski raku ellujäämiseks olulised,» lisas Sternberg. Uuring avaldati ajakirjas Science.

«Hämmastav» ja «tulnukabioloogia»

Teaduslik reaktsioon sellele uuringule tekitas juba mõni kuu tagasi pealkirju, kui artikkel esmakordselt eeltrükina ilmus. Teadlased nimetasid seda avastust ajakirjas Nature «tulnukabioloogiaks», «hämmastavaks» ja «šokeerivaks».

«See tundus uskumatu ja seda korduvalt,» märkis Tang, «ja me liikusime kahtlusest vaimustuseni, kui see mehhanism järk-järgult esile kerkis.»