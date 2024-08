Senimaani on enamik Marsi elamiskõlblikuks muutmise ettepanekutest keskendunud tohutute materjalikoguste transportimisele Maalt Marsile. Kuid uus teadusuuring näitab, et võime Marssi kiiresti soojendada, kasutades selle pinnal rohkesti leiduvaid mineraale sisaldavaid ning koha peal spetsiaalselt valmistatud tolmuosakesi.

Ajakirjas Science Advances avaldatud uuringus leiti, et nende osakeste süstimine Marsi atmosfääri võib tekitada kasvuhooneefekti, mis soojendaks planeeti 50 kraadi Celsiuse võrra mõne kuu jooksul, võimaldades lõpuks igikeltsal sulama hakata.

«See viitab, et takistused Marsi soojendamiseks sellisel määral, et võimaldada vedelat vett, pole nii suured kui varem arvati,» märkis uuringu kaasautor Edwin Kite, Chicago Ülikooli geofüüsikateaduste dotsent oma avalduses.

Pöörlevad vardadkesed atmosfääris

Selle lähenemise edu peitub Marsi tolmus looduslikult leiduvas rauas ja alumiiniumis. Tolmu sisse lõksu jäänuna on need metallid kehvad soojuse absorbeerijad ja tegelikult jahutavad ainult veidi planeedi pinda.

Kuid nende ümbermõtestamine muudab olukorda. Kasutades rauda ja alumiiniumi, kavandasid teadlased nanoosakestest väikesed pulgakesed, mis on umbes üheksa mikromeetrit pikad – väiksemad kui glitteriebe.

Kui need vabaneksid, siis teooria kohaselt tõstaks Marsi tuul need nanoosakesed atmosfääri ülemisse kihti, kus nad toimiksid erakordselt tugevate kasvuhoone effekti soosivate osistena. Need nanoosakesed mitte ainult ei laseks päikesevalgust läbi, vaid peegeldaksid ka soojendavat kiirgust tagasi Marsi pinnale, lõksustades sel moel soojust.