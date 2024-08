NEW SCIENTIST Kas lapsed peaksid kasutama kaalu langetavaid ravimeid?

«Me kasutame tõesti tervet last hõlmavat lähenemisviisi ja see tähendab, et mõistame kõiki viise, kuidas saame peresid aidata. Tööriistakasti osana on rasvumise ravimite jaoks aeg ja koht,» ütleb Barlow.

USPSTF jõudis aga teistsugusele järeldusele. Leides ebapiisavaid tõendeid, et anda soovitusi kehakaalu langetavate ravimite kohta noorukitel, eriti kui tegemist on pikaajaliste mõjudega. Ainult kaheksas uuringus, milles osales vähem kui 1500 osalejat, on neid ravimeid noorukitel hinnatud ja aruande kohaselt oli igal ravimil ainult üks katse, mis kestis vähemalt aasta.

«Teismelised ei ole lihtsalt väikesed täiskasvanud. Nad kasvavad ja arenevad,» ütleb Thomas Robinson California Stanfordi ülikoolist. «Mis on mõju arenevale ajule? Luude arengule ja tugevusele? Lahtisi küsimusi on palju.»

Neid kaalulangetusravimeid tuleb kasutada lõputult või muidu on oht kaotatud kaalu tagasi saada, seega on pikaajalised uuringud võtmetähtsusega. Wanda Nicholson USPSTF-ist ütleb, et töörühm nõuab kõigi nende ravimite kohta rohkem uuringuid, mille jälgimine lastel kestaks vähemalt kaks aastat.

Kaalulangetusravimeid on seostatud erinevate tervisehädadega

Erinevad artiklid on väitnud, et populaarsed kaalulangetusravimid põhjustavad erinevaid tervisemuresid just täiskasvanutel.

Viimase aja jooksul on ilmunud palju uudiseid ravimitest, mille toimeaine on semaglutiid, kehakaalu alandava mõju kohta. Uuringud on näidanud, et kõnealune ravimite klass, mida nimetatakse GLP-1 agonistideks, on kehakaalu langetamisel tõhus. Briti Columbia ülikooli uuringud pakuvad aga uusi tõendeid, mis seovad GLP-1 agonistide kasutamist maohalvatuse, pankreatiidi ja sooleummistuse suurenenud riskiga, vahendas Medical News Today.

Näiteks kirjutas Gizmodo, et GLP-1 ravimite kasutamine võib suurendada riski seedehalvatuse ehk gastropareesi tekkeks. Gastroparees on seisund, mida iseloomustab hilinenud mao tühjenemine. Kui toit jõuab makku, purustavad organi võimsad lihased toidu väiksemateks tükkideks ja suunavad need vaevata peensoolde. Gastropareesiga inimestel need lihased aga aeglustuvad või lakkavad täielikult töötamast (seetõttu nimetatakse seda ka mao paralüüsiks ehk halvatuseks), põhjustades seedeprotsessi viivitusi.

Oluline on märkida, et gastroparees on haruldane, isegi GLP-1 kasutajate seas. Näiteks ühes hiljutises uuringus, mille viisid läbi Clevelandi ülikooli haigla teadlased, tekkis 0,1 protsendil GLP-1 ravimit kaalulangetamiseks kasutanud rasvunud inimestest gastroparees kuue kuu jooksul või hiljem, võrreldes 0,04 protsendi sarnaste patsientidega, kes GLP-1 ravimeid ei kasutanud.

Samuti on leitud, et semaglutiidi kasutamine on seotud nägemisprobleemidega. Neil inimestel võib olla suurem risk harvaesineva nägemiskaotuse tekkeks, edastas CNN Health.

Mass Eye and Eari arstid märkasid ebaharilikult palju patsiente, kellel oli mittearteriitiline eesmine isheemiline optiline neuropaatia ehk NAION – silmainsuldi tüüp, mis põhjustab ühes silmas äkilist valutut nägemiskaotust. Seisund on suhteliselt haruldane – kuni 10 inimest 100 000st võib seda kogeda –, kuid arstid märkisid ühe nädala jooksul kolme juhtumit ja igaüks neist patsientidest võttis semaglutiidiga ravimeid.

Kuue aasta meditsiiniliste andmete tagasivaade näitas, et diabeediga inimestel diagnoositi NAION rohkem kui neli korda suurema tõenäosusega, kui nad võtsid retsepti alusel väljastatavat semaglutiidi. Ülekaalulistel või rasvunud inimestel oli rohkem kui seitse korda suurem tõenäosus haigestuda NAIONi. Leiti, et risk on suurim esimesel aastal pärast semaglutiidi retsepti saamist.

Kaalulangetusravimite kasutamine võib kujutada ohtu siis, kui seda ei kohandata. ​62-aastane mees sattus kiirabisse käte värisemise ja südamepekslemisega kuus kuud pärast seda, kui ta hakkas võtma kaalulangetavat ravimit tirtsepatiidi. Tema arstide sõnul põhjustas mehe südamehaigus tõenäoliselt tema kilpnäärmeravimite üledoosist, mida ei kohandatud korralikult pärast tirtsepatiidist tingitud kiiret kaalukaotust.

Tirsepatiid on uusim inkretiiniravim, täpsemalt öeldes ravimite klass, mis jäljendab näljatunde ja ainevahetuse reguleerimiseks olulisi soole- ja ajuhormoone. See on esimene heakskiidetud inkretiin, mis ühendab korraga kahte hormooni: GLP-1 ja GIP. See on kahetoimeline mehhanism, mis muudab selle tõhusamaks rasvumise ja kõrge veresuhkru ravis, edastab Gizmodo.