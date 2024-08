Arvamus Kasside pühaks ja vabaks kuulutamine pole mitte ainult naiivne vaid ka ohtlik

Tapamasin oma lõbuks

Ma ei räägi siinkohal kodudest või koduhoovist, kus inimene kasvatab näiteks juurvilju ja teisi kultuure, kust on põhjust kodukassi abil ehk neid sealt eemalgi hoida. Selles kontekstis on paljud närilised mõistagi kahjulikud ja vahel isegi ohtlikud inimesegi jaoks. Inimese areaalist väljaspool, muusse loodusse minnes ei hävita kass kahjureid, ta lihtsalt jahib ja ohustab paljude liikide populatsioone, sealhulgas punase raamatu liikide omi. Kass püüab lisaks närilistest inimkaaslejatele loomulikult ka putuktoidulisi karihiiri, aga ka leethiiri ja kõiki teisi eesti looduslikke närilisi. Ta võib püüda ka väikseid kiskjalisi, nagu kärplasi ja nirke, kes on üliolulised näriliste kontrollijad looduses. Kass püüab roomajaid, nagu nastikuid ja rästikuid aga ka sisalikke ja meie looduses väga erilist vaskussi. Ta laastab valikuta hiirlaste populatsioone. Kuid kõige tähtsam on, et kodukass, kui tal on valida, kas küttida hiirlasi või värvulisi linde, valib saakloomaks tihtipeale just värvulised linnud, sest see on huvitavam. Jutt on ju ikka kodukassist, kes elab inimeste juures ja on inimestele juba täna lausa püha. See tähendab, et teda toidetakse ja hoitakse. Ja siis lastakse ta vabalt kulgema, ta läheb küttima ja murdma, võib segi öelda, et «oma lõbuks». Selles seoses on kodukass tippkiskja. Ta püüab just selleks, et saada rahuldust ja viimistleda oma küttimisvõtteid. Ta tegutseb selle nimel, et olla kogu aeg «vormis». Loomulikult ta sööb neid saakloomi vahel. Kui sööb, siis enamasti linde. Lindudel on sulgedes ja veres D-vitamiini ja linnuliha on kõrge kvaliteediga. Kuid ta peamiselt püüab ja murrab neid mängimiseks, murdmise iluks. Kui mõni lind ka pääseb, on ta enamasti juba ehk lootusetult muditud.