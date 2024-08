Geoloogid: «Ookeanipõhja maakoor, mida puurisime, on täis üllatusi.»

Lissenbergi ja tema kolleegide töö on seega midagi tõeliselt erilist. Nad puurisid Atlandi ookeani all asuva Atlantise Massiivi all, mis on tohutu mäemassiiv, mis ulatub merepõhjast 4267 meetri kõrgusele, keset Atlandi ookeani harja, mis on kahe tektoonilise plaadi piir. Massiiv, mis koosneb vahevöö kivimist – peridotiidis –, arvatakse olevat moodustunud kui vahevöö kivim pressiti ülespoole läbi Maakoore.

«Esialgne plaan oli puurida madalam auk, umbes 200 meetrit,» ütles Delaware'i Ülikooli geoloog Kuan-Yu Lin eelmisel aastal pärast puurimise lõpetamist.

Kuid nende üllatuseks läks auk aina sügavamale ja sügavamale, kusjuures ülisuured materjali kättesaamise määrad olid enneolematud, kui puuriti selliseid seni kerukaks materjaliks peetud kivimeid. Olles nähtust hämmastunud, otsustas teadusmeeskond muuta plaani ja jätkata augu süvendamist.

Nende puurauk, nimega U1601C, ulatus rekordiliste 1268 meetrini, ja see, mida teadlased välja tõid, oli veelgi parem. Nad suutsid kätte saada hämmastavad 71 protsenti südamikus olevast materjalist.

See proov, nagu massiiv ise, koosneb peridotiidist, jämedateralisest tardkivimist, mis koosneb peaaegu täielikult oliviinist ja pürokseenist.

Mineraalide kokkupuutes mereveega kutsub see esile kemilise reaktsiooni muutes paljastatud oliviini ja pürokseeni serpentiini mineraalideks ja selles reaktsioonis tekib ka süsivesinikke, mida merepõhja eluvormid võivad kasutada. Kuid geoloogide jaoks muutub sel moel tekkinud kivimi olemuse tõlgendamine raskemaks – see on nagu püüda lugeda vihma kätte jäänud tindiga kirjutatud teksti.