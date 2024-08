Hiinlased leidsid Kuukivimitest vett

Mineraal sarnaneb novograblenoviidiga, mis tuvastati 2012 ja 2013 aastatel Venemaal Kamtšatka poolsaare basaltkivis. Nii Kuu kui ka Maa versioonidel on keemiline valem (NH4)MgCl3·6H2O ja sarnased kristallstruktuurid.

Arvestades, et novograblenoviiti saab uurida siin Maal, annab peaaegu identse mineraali avastamine Kuul vihjeid selle kohta, kus Kuu vesi peitub ja kuidas see sinna jõudis – samuti Kuu vee ajaloo kohta.

Kuu vee päritolu, olemasolu ja jaotumine on jätkuvalt mõistatus. Teadlased soovivad seda lahendada, kuna Kuu niiskuse päritolu ja praegune asukoht on olulised Maa-Kuu süsteemi ajaloo mõistmiseks. Lisaks on vee leidmine tähtis tulevaste Kuu uurimismissioonide jaoks, kuna inimesed vajavad vett ellujäämiseks.

Varem on vanemates Kuu proovidest leitud vett, mis on kinni jäänud pisikestesse klaashelmestesse, mis tekivad pinnamaterjali sulamisel ja nn sfäärulite moodustamisel. Kuu pinnalt peegelduva valguse spektri veesignaalid viitavad sellele, et seal on palju rohkem vett.

Üks levinud teooria on, et vesi on seotud mineraalidega, mis moodustavad Kuu regoliidi. Varasemad uuringud on aga viidanud, et Kuu pinnase vesinik ja hapnik võivad olla teiste hüdroksüülmolekulide kujul – ühendid, mis koosnevad vesinikust ja hapnikust erinevates proportsioonides kui vesi.