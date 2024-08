Kuninglik Rahapada sukeldus kuldaväärt jäätmetesse

Kui see on liiga kallis, kuid soovite siiski toetada e-jäätmetest metalli taaskasutamise ideed, pakub ettevõte ka hõbedast ehteid, mis on valmistatud röntgenfilmidest saadud taaskasutatud metallist ja mille hinnad algavad 225 naelast (umbes 263 eurot).

Kuningliku Rahapaja tegevjuht Anne Jessopp kommenteeris: «Kuninglik Rahapada on muutumises ja meie väärismetallide taastamise tehase avamine on meie teekonnal oluline samm. Me mitte ainult ei säilita piiratud väärismetalle tulevastele põlvedele, vaid säilitame ka Kuningliku Rahapaja kuulsa meisterlikkuse, luues uusi töökohti ja ümberõppevõimalusi oma töötajatele. Meil on ambitsioonikad plaanid ja olen uhke, et kaitseme Kuninglikku Rahapada veel ka järgnevaks 1100 aastaks.»