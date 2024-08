MUISTSED TANKID ALISTATI Loe, kuidas roomlased vastaste sõjaelevantidest jagu said

Roomlased kohtavad elevante

Hannibal, kartaagolased ja sõjaelevandid

See elevantide populatsioon on nüüdseks kadunud. Neid peeti kunagi Aafrika metsaelevantideks (Loxodonta cyclotis), mis on väiksemad kui Aasia elevant ja väga suur Aafrika savannielevant (Loxodonta africana). Pärast erinevate tõendite vaatlemist usutakse, et need Põhja-Aafrika elevandid olid kas savannielevandid või mõni nende alamliik.