VABA AKADEEMIA Tõnu Viik «Miks astronoomidele on vaja tumeainet?»

Kes esimesena selle vajaduse välja ütles, kas Fritz Zwicky või Jan Oort, polegi ju nii tähtis, aga nad märkasid, et hiiglaslikes tähtede kogumites toimub tähtede tiirlemine ümber kogumi masskeskme palju kiiremini kui kogumi mass lubaks.Astronoomid imestasid, et miks pole need tähed juba ammu kogumitest ära lennanud. Selle seletamiseks jäi üle vaid oletada, et kogumis on massi palju rohkem, kui me näeme. Nii oligi tumeaine sündinud ja algas hoogne jaht sellele nähtamatule ainele, mida on Universumis neli korda rohkem kui nähtavat ainet. Jahivad nii astronoomid kui füüsikud, kuid siiani pole seda imeainet kätte saadud, kuigi hõikajaid «Käes» on mitmeid olnud.