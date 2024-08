EI MIDAGI ROOSILIST Maasoojusenrgia ulatuslik kasutamine võibki unistuseks jääda – loe miks

See kõlab suurepäraselt, kuid siin on tõkkeks ees tohutu insenertehniline probleem, mis viib puurimistehnika ja materjalid äärmuslikesse oludesse. Peale selle, et tuleb puurida fantastiliselt sügavaid auke, peavad need taluma rõhke, gaase ja korrosiooni, mis hävitaks kiiresti tavalised puurimisseadmed. Siiski on olemas veel suurem probleem.

Selleks, et jõuda superkriitilise kihini või kapselduseni, peab puur läbima niinimetatud rabe-plastilise üleminekutsooni (Brittle-Ductile Transition Zone ehk BDTZ). Lihtsamalt öeldes muutub superkriitilise tsooni kohal olev kivi sügavuse temperatuuri ja rõhu mõjul. Selle asemel, et olla habras, muutub kivi painduvaks ja plastiliseks. Kujutage ette graniiti, mida saab rullida nagu plastiliini ja saate natuke aimu, millega on tegemist.

BDTZ ei ole ühtlane. Ülemine kiht on endiselt habras, alumine plastiline ja keskosa on nende kahe hübriid. See tähendab, et selle kaudu puurimine nõuab palju pingutust vähese eduga ja see on väga raske puuride ja muu varustuse jaoks.

Karthik Subramaniani sõnul nõuab BDTZ läbimine puurimispiirkonna põhjalikku tundmist, et leida kohti, mis on läbivalt haprad – kui selliseid kohti üldse leidub. Samuti tähendab see tegelemist allpool ventileeruvate kuumade ja korrosiivsete vulkaaniliste gaasidega, mis võivad sisaldada vesiniksulfiidi ja vääveldioksiidi.