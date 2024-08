Šimpansid räägivad inimkeeles – mida ütleb see aga mõtlemise ja inimese erilisuse kohta?

Pikalt on arvatud, et primaatide ja inimeste aju erinevused selgitavad, miks ainult inimesed suudavad tähenduslikke helisid kujundada. Kuid KTH Kuningliku Tehnoloogiainstituudi (Stockholmis, Rootis) foneetik ja kognitiivteadlane Axel Ekström ja tema kolleegid leidsid, et see eeldus võib põhineda valel alusel, uurides kaht šimpansit avalikult kättesaadavas koduvideos ja 1960. aastate uudisteklipis.

Teadlased märgivad, et väidetavat puuduvat lüli, mis takistaks šimpansidel vabatahtlikult lõua- ja hääleliikumise sidumist, ilmselgelt ei eksisteeri.

Avalikest vanadest videodest otsides leidsid Ekström ja tema meeskond kaks omavahel mitteseotud šimpansit (Pan troglodytes) erinevatelt mandritelt ütlemas midagi, mis kõlab nagu «mama», väidetavalt õpetatud nende inglise keelt kõnelevate hooldajate poolt.

Teadlased selgitavad, et «mama» võis olla üks esimesi sõnu, mis inimkõnes ilmnes. M-häälik on levinud inimkeeltes ja sageli üks esimesi helisid, mida inimbeebid teevad, nii et «M-vokaal-M» muster on meile suhteliselt lihtne tekitada.

Varasema uuringu põhjal, kus Ekström analüüsis kolmanda šimpansi helisalvestust 1960. aastate telesaates, kus šimpans ütles sõnad «papa» ja «cup», viitavad leiud sellele, et šimpansi aju on võimeline teadlikult jäljendama vähemalt mõnda kuuldud heli.