Kuigi see on seni parim vihje mikroobse elu olemasolust Marsil, on siiski ka teisi selgitusi, mis võivad seda geoloogilist nähtust mikroobide puudumisel seletada.

Küsimus «Kas Marsil on elu?» on vaevanud nii astrolooge kui ka David Bowiet. Viimane kujutas endale ette õudset ämblikulaadsete seltskonda Punase Planeedi pinnal, kuid NASA teadlased on keskendunud tõendite leidmisele. Nii keskendunud, et kosmoseagentuur on kulutanud üle 5 miljardi dollari kahe ülimalt keeruka robotkulguri – Curiosity ja Perseverance – Marsi pinnale toomiseks just selle missiooni eesmärgil.

Nüüd on üks neist kulguritest võib-olla avastanud ühe veenvaima tõendi Marsi mikroobse elu kohta. Jezero kraatris (45 km laiune kraater, kus Perseverance on viimased kolm aastat olnud) asuval noolekujulisel, kolme jala pikkusel kivil, hüüdnimega «Cheyava Falls», leidub selle kolmainsuse andmepunkte, mis viitavad mikroobse elu olemasolule minevikus. Kõnealune kivim sisaldab kahte vertikaalset kaltsiumsulfaadi soont, mis tõenäoliselt moodustusid veest, ning neid triipe ääristab punane kiviriba, mis on täis «leopardilaike».

Need soontes leiduvad kaltsiumsulfaadid, mis tõenäoliselt tekkisid minevikus olnud vee tõttu, on märkimisväärsed, kuna nad viitavad vee olemasolule Marsi pinnal. Orgaaniliste ühendite ja võimaliku keemilise energiaallika olemasolu lisab täiendavaid tõendeid, mis viitavad eluks sobivate tingimuste võimalikkusele. Siiski peavad teadlased veel põhjalikumalt uurima, et täielikult mõista, kas need tingimused tõepoolest soodustasid mikroobse elu teket või on olemas alternatiivsed geoloogilised protsessid, mis võiksid neid jälgi seletada.

Need avastused suurendavad meie arusaamist Marsi minevikust ja aitavad kujundada tulevasi missioone, mis võiksid keskenduda Marsi elutingimuste edasisele uurimisele. Perseverance'i ja Curiosity rändurite töö on oluline samm Marsi geoloogilise ja bioloogilise ajaloo mõistmisel, tuues meid lähemale vastusele küsimusele, kas Marsil on kunagi elu olnud.