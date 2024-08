ÕÕVASTAVAT AJALOOST See Egiptuse naine suri eriti võikal moel – aga miks?

Nüüd, umbes 2500 aastat pärast tema matmist, on Egiptuse teadlased kasutanud kõige arenenumaid teaduslikke meetodeid, et uurida «Karjuvat naist» ja saada rohkem teada tema elu ja surma kohta. Uurimistulemused on avaldatud ajakirjas Frontiers in Medicine.