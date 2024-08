VAATA VIDEOT Politseinikud päästsid Maardus viga saanud suursuguse linnu – loe, mis tast edasi sai

Virge Võsujalg järjekordse hoolealusega. Foto: Erakogu

Metsloomaühingu asutaja ja juhatuse liikme Virge Võsujala sõnul on tegemist vana kurega: «Tema jalad ja nokk viitavad juba suguküpsele linnule – nimelt muutuvad need punaseks.»​

Merit Põld, Metsloomaühingu Jõgevamaa piirkonnajuht selgitab, et hoiukodu tegutseb seal esimest aastat ning kokku on seal siis tänaseid asukaid arvesse võttes olnud kaheksa kostilist: «Kahe neist olukord oli paraku selline, et nad surid, aga kaks on tänaseks vabastatud, üks aedikus ja kolm lisandus täna.»

Kahe Pärnust pärit kurepoja lugu on omamoodi liigutavgi, mainib Merit: «Jah nad tulid sinna Pärnust ja on nüüd juba mõnda aega taas vabaduses, kuid käivad ikka oma üleskasvamise kohta vaatamas – loomulikult me ei toida neid enam ega pööra neile tähelepanu. Neil on aeg hakata rändeks valmistuma.»

Merit Põld Foto: Erakogu

​Ühel neist poegadest oli olnud ka pesasisene vigastus – ta jalad olid puusadest laiali vajunud – see aga korrigeeriti sellise kaheksakujulise kummitoega ja sellest vigastusest pole tänaseks jälgegi.

Hoiukodu puur on ehitatud keskkonnainvesteeringute keskuse toel, selgitab Merit: «Meil on plaan veel sel sügisel sinna ehitada ka soojak, et oleks võimalik talve kätte jäänud kurgesid ületalvepidamisele võtta.»

Pärast keskpäeva jõudis Katrin koos kolme kurega Jõgevamaale Metsloomaühingu kurgede hoiukodusse, kus selle perenaine Pille Alama-Pajur uued asukad vastu võttis. Kurepoegadest ühel oli tiivavigastus, mis Tatari loomakliinikus tohterdatud sai ning tema hakkab saama veterinaari määratud ravi.

Kaks kurepoega koos hoiukodu perenaise Pillega hoiukodu puuris – ühe vigastatud tiib vajab veel järeltohterdamist. Foto: Katrin Idla

​Maardu kurel oli vasaku jala ülaosas sirge lõikehaav ja sinna olid kärbsed juba muneda jõudnud ning ilmselt viimastel päevadel olid neist vaglad koorunud, kes linnu elu lõpetada ähvardasid.

Igatahes jõudis see lind õigel ajal õigesse kohta ja on lootust, et ehk liitub ta ka selleaastase rändega.

Maardust päästetud kurg Jõgevamaa hoiukodu puuris. Vaglad on tekkinud lõikehaavast juba eemaldatud. Foto: Katrin Idla

​Nähtavad vaglad on praeguseks haavast eemaldatud ning Maardu kurg saab edasist hoolt ja toitu ning võib teda päästnud politseinikele igati tänulik olla.

Jõgevamaa kurgede hoiukodu perenaine Pille Alama-Pajur koos hoolealustega. Foto: Katrin Idla