ASJATUNDJAD ENNUSTAVAD Kamala Harris presidendina – mis saaks sealsest teadusest ja tervishoiust

Asepresidendina on Harris juhtinud Riiklikku Kosmosenõukogu, mis nõustab presidenti USA kosmosepoliitika ja strateegia küsimustes. Harrise juhtimisel on see keskendunud rahvusvahelisele koostööle, näiteks Artemis-missioonile, mille eesmärk on saata astronaudid Kuule. Seega: asjaolu, et oponendid heidavad Harrisele ette, et ta pole piisavalt nähtav on pigem küsimus tema täpsest rollitunnetusest: võimalik, et ta hoiak ongi olnud teenida asepresidendi rollis oma presidenti, mitte konkureerida temaga.