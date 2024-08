Pöörane plaan: looduse geenipank tuleks teha Kuule

See ettepanek pärineb õpetlaste seltskonnalt, kuhu kuulub ka Mary Hagedorn, Smithsonian’s National Zoo & Conservation Biology Institute'i loodusuurija. Hagedorn on varem edukalt töötanud ohustatud koralliliikide säilitamisega krüosäilituse abil. Nüüd soovib ta kasutada seda tehnoloogiat ambitsioonikamal eesmärgil: luua Kuule «Noa laev», mida saaks kasutada kadunud liikide taasasustamiseks Maal või teisel planeedil kloonimise teel.

Teadlaste sõnul on Kuu parim valik oma kauguse tõttu inimtekkelistest katastroofidest ja looduslikult madala temperatuuri tõttu, mis muudab külmutamise lihtsamaks. Nad kirjutavad, et selline biopank kaitseks elurikkust ja toimiks kindlustusena loodukatastroofide, kliimamuutuste, ülerahvastuse, ressursi ammendumise, sõdade, sotsiaal-majanduslike ohtude ja muude Maal aset leidvate põhjuste vastu.

Plaani üksikasjad ja väljakutsed

Plaan näeb ette krüogeeniliselt külmutatud loomade naha ja koe pankade järkjärgulist loomist, mis lõpuks laieneb ka taimedele. Erinevaid fauna ja floora proove on vaja, et need aitaksid luua «inimsõbralikke jätkusuutlikke ökosüsteeme kosmoselennu ajal, teisel planeedil või tagasi Maal,» selgitasid teadlased.

Kulud ja koostöö

Meeskonna sõnul oleks Kuu sügavkülmiku loomine aastakümneid kestev programm, mis nõuab suurt rahvusvahelist koostööd. Projekti maksumus on samuti oluline takistus. Kuigi meeskond ei määranud täpset hinnasilti, märkisid nad, et viiepalliskaalal, kus üks on kõige odavam ja viis kõige kallim, oleks sellise rajatise ehitamine Maal üks ja Kuul viis. Teisalt, hoidla hooldamise kulud Maal oleks viis, samas kui Kuul oleks need kaks.