Häkker näitab, kuidas pesumajas tasuta pesu pesta

Michael Orlitzky kindlasti nende hulka ei kuulu. See kibestunud häkker, kes oli juba tüdinud oma majas oelvates frustreerivalt logisevates tasulistest pesumasinatest. Ta murdus, kui üks uuetst masinatest sõi tema mündid ära ega tagastanud raha, välja arvatud juhul, kui ta oli oma kurivara

«Niisiis, olles kangelane, kellest me kõik unistame, asus Orlitzky kättemaksule, et veenduda, et ta ei peaks kunagi raiskama ühtegi senti oma riiete pesemiseks, ja leiutas nutika viisi, kuidas saada tasuta pesu – elu lõpuni,» vahendab 404 Media.

«See oli päev, mil otsustasin, et minu jaoks on pesu pesemine edaspiti tasuta,» rääkis ta 404-le.

«Peamine takistus on see, et sa pead olema piisavalt vihane, et proovida,» selgitas ta. «Kuid kui sul on piisavalt viha, on asi tegelikult üsna lihtne.»

Turvalisuse «ärapesemine»