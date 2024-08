AK FOOKUS Kuidas siis inimesed ikkagi oma õnne sepistavad ja palju seda üldse sepistada saab?

Eesti psühholoogid on üksjagu tähelepanuväärsed õpetlased – nappide vahenditega on õnnestunud neil ikka tänu oma tähelepanelikkusele ja nutikusele kaevata teadmiste ja arusaamade kulda sealt, kust teised üle käinud või ka kaarega ringi läinud. Sedapuhku on suuresti Eesti psühholoogide osalusel Ameerika psühholoogiaseltsi ajakirjas Journal of Personality and Social Psychology ilmavalgust näinud ühe pikema uurimuse kokkuvõte. See puudutab inimese jaoks vägagi olulist asja – kuidas ta endaga rahul on.