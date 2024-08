MIS NEIST SAAB Robot nopib inkubaatorist kümneid miljoneid viljatuid sääski nädalas

Jérémy Bouyer, üks uuringu autoritest, selgitas portaalile Interesting Engineering (IE), et nende tehnikate ulatuslikum kasutamine avaldab väga positiivset mõju keskkonnale, kuna sääskede tõrje põhineb praegu peamiselt pestitsiidide kasutamisel. Pealegi on sihiks võetud sääseliigid invasiivsed, ja nende tõrje aitab taastada ökosüsteemi terviklikkust.

Käsitsisorteerimisest edasi

Sääskede nukud on eluetapp vahetult enne täiskasvanuks saamist. Pärast munast koorumist muutuvad sääsed esmalt vastseteks. Kasvades muutuvad nad nukkudeks, mis näevad välja nagu väikesed ujuvad komad. Kui nad on valmis, väljub täiskasvanud sääsk nukukestast, valmis lendama ja alustama uut elutsüklit.

Bouyer selgitas, et iga liigi ja tüve vahel on spetsiifilised erinevused sugude vahel ning neid erinevusi mõjutavad ka massilised kasvatustingimused. Nende sorteerija arvestab neid erinevusi, kuna see kalibreeritakse iga päev, et optimeerida sorteerimise tõhusust.