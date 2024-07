SUUR SAAVUTUS Nüüdsest saab haruldase liitiumi pea täielikult vanadest akudest kätte

Tänapäeva laaditavate seadmete, sealhulgas autode, ostmise viis on viinud liitium-ioonakude nõudluse järsu tõusuni. Praegu hinnatakse liitium-ioonakude turu väärtuseks umbes 65 miljardit dollarit ning see eeldatavasti kasvab järgmise kaheksa aasta jooksul lisaks veel 23%.

Liitium on suhteliselt kerge metall, mis suudab talletada palju energiat, seega on selle väärtus tänases maailmas üsna selge. Kuid liitiumi kaevandamine võib olla keskkonda kahjustav ning geopoliitilised mured mitmetes piirkondades, kus seda leidub, võivad ohustada tarneahelaid. Samuti on varem ennustatud, et praegused liitiumikaevandused suudavad toota vaid poole vajalikust kogusest aastaks 2030.