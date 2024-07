AUTOROOLIS MÄNGIMISEKS Uus mäng – RoolisTelefoniKätteEiVõta – parandas oluliselt liikulsohutust

Grupp, kus ühendati kõige rohkem erinevaid sekkumisi, sealhulgas punktimängu, osa preemiast piisava arvu punktide teenimise eest ja edetabelit lisapreemiaga, saavutas sõidu ajal 28% vähenemise käeshoitava telefoni kasutamise ajas.

See tulemus püsis sama, kui teadlased jälgisid tulemusi 65 päeva pärast mängu ja stiimulite lõppu.

Isegi grupis, kus preemiaraha ei jagatud, nähti telefoni kasutamise aja vähenemist 21%. Samuti säilitasid nad pärast oma mängu lõppu telefoni kasutamise olulise vähenemise 16% võrra.

Eberti sõnul näitab see, et paljud inimesed soovisid tõepoolest saada ohutumaks ja keskendunumaks autojuhiks ning uuring aitas neil arendada püsivaid, häid harjumusi oma telefoni kasutamise osas. Mõne muudatuse tegemisel kindlustusettevõtete juba kasutatavas tagasiside ja stiimulite struktuuris on võimalik juhtide sõiduohutust kõvasti parandada.

Uuringutulemuste testimine auto kindlustusandja olemasoleva programmi raames oli samuti julgustav, kuna sellised käitumispõhised autokindlustusprogrammid kasvavad kiiresti nii USA-s kui ka rahvusvaheliselt.

Ameerika Ühendriikides põhjustab selline häiritud juhtimine igal aastal rohkem kui 800 000 õnnetust, mille tagajärjel saab vigastada 400 000 inimest ja sureb 3000 inimest. Mobiiltelefoni kasutamine on seotud umbes 12%-ga USAs toimuvatest liiklusõnnetustest. Käeshoitava telefoni kasutamine sõidu ajal suurendab õnnetuse tõenäosust üheksakordselt. Kuigi 28 osariiki on nüüdseks vastu võtnud seadused, mis keelavad sõidu ajal käeshoitava mobiiltelefoni kasutamise – Pennsylvania on neist kõige viimane – on neid seadusi siiski raske jõustada.

Seetõttu peavad olema muud meetodid, et julgustada juhte oma telefoni vähem kasutama, ja Ebert, Delgado ja nende kolleegid usuvad, et käitumisteaduslikud sekkumised nagu need on lahendus.

Eberti sõnul on see tõestuseks, et kui pakkuda juhtidele teadmisi, tööriistu ja tagasisidet, on nad valmis ja võimelised loobuma riskantsest sõidukäitumisest väikese või olematu raha eest.

Teadlased uurivad nüüd, kas neid tulemusi saab rakendada ka muude ohutu sõidu harjumuste, näiteks turvavööde kasutamise või ohutu kiiruse hoidmise puhul.