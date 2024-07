NEW SCIENTIST Teadlased leiutasid drooni, mis võib just seda kasutades igavesti lennata

Kuigi koolibrisuurune prototüüp töötas vaid tund aega, väidavad selle loojad, et nende lähenemise tulemusena võivad sündida putukasuurused droonid, mis suudavad lõpmatuseni õhus püsida.

Päikeseenergial töötavate droonide väiksemaks muutmine on keeruline, sest väikesed päikesepaneelid ei suuda nii palju energiat toota, ütleb Hiina Beihangi ülikooli teadlane Mingjing Qi .

Ta sõnab, et elektrimootorid muutuvad ka vähem tõhusaks, kuna soojusele läheb rohkem energiat. Selle väheneva tsükli vältimiseks töötas Qi ja tema meeskond välja lihtsa vooluringi, mis suurendab päikesepaneelide tekitatud pinget 4,5 voltilt 6000–9000 voltini.

Selle asemel, et kasutada elektromagnetilist mootorit nagu elektriautodes ja kvadrokopterites, kasutasid nad elektrostaatilist tõukejõusüsteemi.

See toimib, meelitades ja tõrjudes komponente vahelduvate elektrilaengutega, mis on paigutatud rõngakujuliselt, et keerutada ühte rootorilaba nagu helikopter.