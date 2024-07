Kahtlustatakse, et 4600 aasta vanuse püramiidi ehitamiseks kasutati seda tänapäevast tehnoloogiat

Senine teooria ja uued avastused

«Valitsev teooria pakub,» nagu Heritage Daily kirjutab, «et rullikute ja rampide abil liigutati ja paigutati raskeid kive. Kuid Djoseri püramiidi uurimine Saqqaras tõi päevavalgele tõendeid, et kasutati hoopis hüdraulilist süsteemi, mis on palju keerukam idee ja avab uue uurimisvaldkonna.»

Egiptlaste hüdraulikaalased teadmised

Prantsuse teadlaste uuringud

Prantsuse teadlased uurisid piirkonna valgalasid ja leidsid, et massiivne tuvastamata struktuur, tuntud kui Gisr el-Mudir, võis olla tamm, mis püüdis kinni setted ja vee. See väga nutikalt loodud veehaldussüsteem hõlmas kivist raiutud sektsioone, mis olid ühendatud kanaliga, mis sisaldas settemahutit, paisumahutit ja puhastussüsteemi. See tamm võis isegi luua tehisjärve.