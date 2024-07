Kas meie kauge esivanem võis paarituda hoopis mõne viirusega?

Viiruste roll ja geneetiline mitmekesisus

Tähendus inimestele

Inimestel ja teistel imetajatel on samuti oma DNA-sse põimitud iidsete viiruste jäänuseid. Neid nimetatakse endogeenseteks retroviirusteks ja arvatakse, et need on viiruste jäägid, mis ei suutnud meid tappa. Kunagi eeldati, et need on vaid passiivsed trofeed ebaõnnestunud sissetungist, kuid üha enam arvatakse, et paljud neist on säilinud meie DNA-s, kuna on osutunud kasulikeks. On levinud ka teisi arusaamu: osad neist viirusejääkidest võivad kaasa aidata näiteks vähkkasvajate tekkele. Igatahes on meie iidste viirustest esivanemate rolli uurimisl nii mitemid tahke, et seda tegemata jätta lihtsalt ei saa ega tohikski.