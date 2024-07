Vaata, mida tehisaru ilma- ja kliima ennustamise vallas teha suudab

Miks masinõpe?

Masinõppe mudelid põhinevad algoritmidel, mis õpivad mustreid andmetest, mis neile on sisestatud, ja kasutavad seda õppimist ennustuste tegemiseks. Kuna kliima- ja ilmastikusüsteemid on väga keerulised, vajavad masinõppe mudelid treenimiseks tohutul hulgal ajaloolisi vaatlusi ja satelliitidelt pärinvaid mõõtmis ja vaatlusandmeid.

Treeningprotsess on väga kallis ja nõuab palju arvutusvõimsust. Kuid pärast mudeli treenimist on selle kasutamine prognooside tegemiseks kiire ja odav. See on suur osa nende mudelite atraktiivsusest ilma prognoosimiseks.

Koolituse kõrge hind ja madalad kasutuskulud on sarnased muud tüüpi masinõppe mudelitega. Näiteks GPT-4 koolitamiseks kulus väidetavalt mitu kuud, mille maksumus ületas 100 miljonit USA dollarit, kuid see suudab päringule vastata hetkega.

NeuralGCM mudeli tugevused ja nõrkused

Masinõppe mudelite nõrkus on sageli see, et nad kipuvad tundmatutes olukordades — või antud juhul äärmuslikes või enneolematutes ilmastikutingimustes — hädasse jääma. Selleks peab mudel suutma üldistada või ekstrapoleerida andmetest, millega teda treeniti.

NeuralGCM näib olevat selles osas teistest masinõppe mudelitest parem, sest selle füüsikapõhine tuum pakub reaalsusega suht sarnaseid tulemusi. Kuna Maa kliima muutub, muutuvad enneolematud ilmastikutingimused tavalisemaks ja me ei tea, kui hästi masinõppe mudelid suudavad selle tempoga sammu pidada.

Kuigi keegi ei kasuta veel igapäevaseks ilmaennustuseks masinõppepõhiseid mudeleid, on see väga aktiivne uurimisvaldkond — ja ühel või teisel viisil võime olla kindlad, et tuleviku prognoosid hõlmavad masinõpet.