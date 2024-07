Riia värav – Pärnu unustatud linna- ja kindlusevärav

Paul von Esseni koostatud Riia värava projektjoonised 1690. ja 1695. aastast on säilinud Rootsi sõjaarhiivis. 1797. aastast pärinevad joonised Venemaa riiklikus sõjalaevastikuarhiivis kinnitavad, et Esseni projekt viidigi põhiosas ellu. Kõige hinnatavam tsaariaegsetest joonistest on välisfassaadi keskosa osaline fassaadijoonis. Seejuures ei leidu ei projektjooniste ega sadakond aastat hilisemate jooniste hulgas väravaehitise täielikku fassaadijoonist. Välisfassaadi tiibehitiste fassaadide täpsem kujundus jääb praegu teadmata. Linnapoolse fassaadi kohta võime üksnes oletada, et see sarnanes Tallinna värava sama fassaadiga. Ühele Esseni joonisele lisatud märkuse põhjal on teada, et sinna oli ette nähtud „kuninga nimi“, mida kuninganimelise värava puhul võiski eeldada.